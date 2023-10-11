Фигурист Чиризано высказался о возвращении в Россию

Российский фигурист Дарио Чиризано в своем Telegram-канале заявил, что не хотел уезжать из России.

«Всегда это знал, но на расстоянии прочувствовал полностью, что мой дом в России. Не горел желанием уезжать из страны и не гнался за международными турнирами. На тот момент для меня здесь не было подходящей свободной девочки», — написал Чиризано.

22 сентября спортсмен заявил, что его сотрудничество с чешской фигуристкой Денисой Цимловой прекращено. Позднее она объяснила это запретом Федерации фигурного катания России (ФФККР) выступать партнеру за Италию или Чехию.

Чиризано ранее выступал за Россию в танцевальном дуэте с Ириной Хаврониной. В конце 2022 года пара распалась. В начале мая 2022 года стало известно, что Чиризано объединился в дуэте с Денисой Цимловой из Чехии. Пара переехала в Монреаль и стала тренироваться под руководством Ромэна Агенауэра.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что не интересуется будущим Чиризано.