Мостовой о Бакаеве: деньги сейчас на первом месте, заработай и потом отдыхай

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник Зелимхан Бакаев правильно поступил, перейдя в «Аль‑Вахду» из ОАЭ. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Изначально было понятно, что ему будет непросто в «Зените». Понятно, что бразильцы были сильнее, но было странно, почему его редко выпускали на замену. Бакаев правильно сделал, что выбрал ОАЭ в связи с тем, что происходит в футболе и в мире. Мы же не знаем, какое предложение ему дали в ОАЭ. Деньги сейчас на первом месте.

Если Роналду, Неймар и многие другие выбирают такие чемпионаты, то чего думать? Правильно сделал, что поехал. Заработай и потом отдыхай. Полностью его поддерживаю», — заявил экс-футболист.

6 октября Бакаев отдал первую голевую передачу в гостевом матче против Бани Яса» в пятом туре чемпионата ОАЭ.

Россиянин в сентябре 2023 года перешел в «Аль-Вахду» из петербургского «Зенита» на правах аренды. В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В футболке сборной России Бакаев провел 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее сборной Бахрейна предложили матч с Россией.