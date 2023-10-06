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Российская фигуристка показала образ в короткой юбке и пиджаке

Фигуристка Валиева показала образ в короткой юбке и пиджаке

Российская фигуристка Камила Валиева выложила в своем Telegram-канале новое фото.

На снимке Валиева запечатлена в серебристом пиджаке и серебристой короткой юбке. В руках Валиева держит белую сумочку.

Фигуристка сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, однако результат пришел с большим опозданием, — к тому моменту она уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде и завоевала золото. В итоге спортсменке разрешили принять участие и в личном первенстве Игр, где она из-за стресса допустила два падения и заняла лишь четвертое место.

В случае положительного вердикта сборная России может лишиться золотой медали командного турнира.

28 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что новые слушания по делу о применении допинга Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Валиева является чемпионкой Европы 2022 года. Соревнования прошли в Таллине. Второе место заняла Анна Щербакова. Третью строчку заняла Александра Трусова.

Ранее болельщица сборной Хорватии выложила фото в черном бюстгальтере.

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