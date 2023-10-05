В ОКР рассказали о выдвинутых условиях в адрес МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что в организации не согласны с выдвинутыми российским спортсменам требованиями. Его слова передает РИА Новости.

«Нам во многом удалось выработать консолидированную позицию, в том числе с коллегами из Белоруссии. Санкции несправедливы и незаконны, они бьют и по репутации МОК (Международного олимпийского комитета. — «Газкта.Ru»). Наша позиция — необходимо вернуться на тот момент, когда впопыхах были введены рекомендации в феврале 2022 года. Эту позицию стараемся донести до коллег из Лозанны», — сказал Поздняков.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Поздняков заявил, что российским атлетам не гарантирована безопасность на Играх в Париже.