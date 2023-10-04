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Плющев: мы всегда освобождали Европу, но там держали ножик за спиной

Хоккейный тренер Плющев: Европа всегда держала ножик за спиной

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил надежду, что юношеские сборные России допустят до международных соревнований, передает Legalbet.

«Давно все говорили, что долго это продолжаться не может. Кто-то вообще говорил, что мы одни, но это не так. Возможно, наши друзья и союзники не в центральной Европе, которую мы всегда освобождали, а они держали ножик за спиной», — сказал Плющев.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

В последний раз молодежная сборная России играла на чемпионате мира 2022 года. Тот турнир не был доигран из-за коронавируса.

Ранее в IIHF рассказали, когда молодежные сборные России могут быть допущены на турниры.

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