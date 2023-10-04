Олимпийская чемпионка назвала вызовом решение МОК не допустить россиян на юношеские Игры

Депутат Государственной Думы Светлана Журова, прославленная в прошлом российская конькобежка, являющаяся олимпийской чемпионкой Турина-2006, в комментарии «Газете.Ru» заявила, что недопуском российских молодых спортсменов до международных соревнований на Западе пытаются добиться, чтобы руководство страны перестало вкладывать деньги в развитие детско-юношеского спорта.

«Это такое искушение для молодых людей и проверка для нас самих, потому что они почему-то совершенно убеждены, что если не будет крупных международных соревнований у молодежи, то мы перестанем финансировать наш резерв и не будем его готовить. Переключимся на какие-то другие вопросы — например, на развитие массового и любительского спорта, а олимпийский резерв не станем готовить. Зачем он нам нужен, если и взрослых не допускают до международных соревнований, а теперь еще и детей. Но они сильно ошибаются, потому что для нас это как раз настоящий вызов. Мы будем поддерживать наш резерв, придумывать для него другие соревнования. В прошлом году были достаточно серьезного уровня организованы потрясающие зимние игры с Китаем. И результаты там наши спортсмены очень хорошие показали. Именно результаты даже, а не какие-то медали. Это пугает наших оппонентов. Что мы продолжаем идти своим путем. Они почему-то решили, что если нас везде не допускать, то спорт в стране закроют», — уверена Журова.

Международный олимпийский комитет объявил, что спортсмены в нейтральном статусе не смогут принять участие в юношеских Олимпийских играх в Южной Корее зимой 2024 года, что автоматически закрывает дорогу на эти соревнования спортсменам из России и Белоруссии.

Ранее в ОКР заявили, что глава МОК Бах мучает Россию.