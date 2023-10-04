Журова объяснила, почему МОК не хочет допускать россиян до юношеской Олимпиады

Депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, в комментарии для «Газеты.Ru» связала с политическим давлением решение Международного олимпийского комитета не допускать российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр.

«Здесь, я так понимаю, на кого-то оказали политическое давление, потому что здравого смысла в этом нет. Здесь мы допускаем, тут не допускаем. Наших молодых футболистов допустили к соревнованиям, аргументировав этот тем, что молодежь не так причастна к тем событиям, за которые ответственны взрослые. У меня только одно понимание: таким образом они пытаются сделать так, чтобы мы перестали обращать внимание на наше резерв. Мол, переезжайте, уезжайте – тут делать нечего, вас уже на Юношеские Олимпийские игры не допускают», — считает Журова.

В Международном олимпийском комитете заявили, что ни один нейтральный спортсмен не сможет выступить на Юношеских Олимпийских играх в Южной Корее в 2024 году, в то время как под своим флагом и гимном атлеты из России и Белоруссии до сих пор выступать не имеют права.

Ранее в МОК ответили на обвинения в двойных стандартах в отношении российских спортсменов.