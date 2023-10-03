Костомаров написал первое слово в своей «новой жизни»

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову установили протез на правую ампутированную руку. Соответствующее видео спортсмен выложил в своем Telegram-канале.

«МАМА… Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — написал спортсмен.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. В процессе лечения спортсмену ампутировали обе стопы и кисти рук.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

Ранее Костомаров показал, как плавает в бассейне.