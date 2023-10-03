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Чемпионка ОИ Веснина оценила шансы Медведева на выход в финал турнира в Пекине

Веснина считает, что у Медведева высокие шансы на выход в финал турнира в Пекине

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Dylan Martinez/Reuters

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась об истории противостояний российского теннисистка Даниила Медведева и немца Александра Зверева. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Что одного, что второго соперника Даниил уже обыгрывал ранее. Конечно, с Александром Зверевым у Медведева достаточно долгая история противостояния. У них всегда происходят длительные трехсетовые, пятисетовые матчи, но в последних играх Даниил оказывался сильнее Александра, и поэтому я считаю, что у Даниила самые высокие шансы, чтобы пройти обоих соперников и выйти в финал турнира», — сказала Веснина.

2 октября в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай) Медведев переиграл представителя Франции Уго Умбера со счетом 6:4, 3:6, 6:1. В полуфинале россиянин встретится с Александром Зверевым. Матч состоится 3 октября.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 795 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7280). Зверев располагается на 10-й позиции.

Ранее сообщалось, что Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Китае.

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