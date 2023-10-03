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Глава МОК ответил на обвинения в двойных стандартах в отношении российских спортсменов

Бах: строгость к российским атлетам вызвана беспрецедентностью ситуации

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Toby Melville/Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о желании найти баланс в ситуации с допуском российских спортсменов. Его слова передает ТАСС.

«Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Но если вы соревнуетесь в состоянии конфликта, то это означает, что вы стараетесь найти выход как минимум одним способом, в обстановке, где все соблюдают одинаковые для всех спортсменов правила», — сказал Бах.

Он отметил, что строгость санкций к российским атлетам вызвана беспрецедентностью ситуации, связанной с нарушением олимпийского перемирия.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее сообщалось, что ISU до 8 октября рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов.

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