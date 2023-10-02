Экс-игрок «МЮ» назвал имя тренера, который должен заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскалья сам должен подать в отставку из «Спартака». Об этом он заявил РИА Новости.

«Спартаку» есть смысл убрать Гильермо Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку. Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», — сказал Канчельскис.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

Ранее Вячеслав Колосков назвал виновного в поражении «Спартака» от «Крыльев Советов».