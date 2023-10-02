Российская биатлонистка объяснила свой переход в сборную Финляндии

Биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, что в сборной России ей не хватало самостоятельности. Ее слова передает YLE.

«Я чувствую, что могу еще прогрессировать. Конечно, здорово, что помощь всегда рядом, но иногда в России казалось, что ее слишком много. У меня не было времени обдумать что-либо самой. Но я благодарна. Без сборной России и без уроков, которые я извлекла, меня бы сейчас тут не было. Я стараюсь жить настоящим днем. Не хочу ставить перед собой больших целей, но хочу приблизиться к уровню, на котором я завершала выступления», — сказала Виролайнен.

Виролайнен — победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года. Спортсменка замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом. В январе 2022 года у пары родился третий сын.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В сентябре 2022-го организация объявила об их отстранении на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что Виролайнен уже получила разрешение выступать за Финляндию.