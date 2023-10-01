«Спартаку» предложили назначить Мостового на пост главного тренера

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале предложил назначить экс-футболиста «Сельты» Александра Мостового тренером московского «Спартака».

«А может, выбить клин клином? Пригласить Александра Мостового тренировать «Спартак»? Уж лучше Саша Мостовой в «Спартаке», чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра или Мэйсон Кепвелл», – написал Губерниев.

1 октября «Спартак» уступил «Крыльям Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.