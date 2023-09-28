Российская фигуристка выложила фото с новой прической

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала в своих соцсетях фотографию с новой прической.

Теперь у спортсменки темно-черные волосы средней длины.

В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года Константинова рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила, что пик ее формы прошел, поэтому сделать что-то лучше своих прошлых результатов она бы не смогла и прекратила попытки возобновить карьеру.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при в Хельсинки сезона-2018/19. Она мастер спорта международного класса.

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