Спортивный юрист назвал последствия переноса слушаний по делу Валиевой

Спортивный юрист Артем Пацев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что перенос рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) на 9-10 ноября никак не повлияет на итоговое решение в отношении спортсменки.

По его мнению, причина того, что суд не смог в отведенное время рассмотреть дело Валиевой, не несет в себе никаких закулисных интриг.

«У них заявлена большая позиция, у них заявлена самостоятельная аппеляция, все это изложено гораздо более подробно, чем публикуется в СМИ. Причиной переноса может быть, как пример, то, что суд не успел допросить кого-то из экспертов, который возможно не смог присутствовать на заседании по каким-либо причинам, а сможет, допустим, дать показания только в обозначенные даты. На итоговое решение это абсолютно никак не повлияет. Насколько я знаю, стороны никаких комментариев не давали, процесс ведь закрытый. Так что все остается 50 на 50, как и было до этого», — заявил Пацев.

Слушания по делу Валиевой должны были завершиться 29 сентября, однако арбитры решили приостановить этот процесс более чем на месяц и распорядились подготовить дополнительную документацию.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Ранее стало известно, что выступления Камилы Валиевой на этапах Гран-при России могут перенести.