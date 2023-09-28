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Мостовой о топ-клубе РПЛ: показалось, что играют какие-то дворовые футболисты

Экс-футболист Мостовой раскритиковал игру ЦСКА в матче с «Ростовом» в РПЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал игру ЦСКА в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с BetON.

«Говорил ранее, что ЦCКА будет тряcти в этом cезоне. Вот cейчаc один или два футболиcта выпали, и вcе. Защитники травмировалиcь — и теперь беда бедой. В матче c «Роcтовом» мне показалоcь, что играют какие-то дворовые футболиcты. Деcять человек назад, потом деcять человек вперед. Пять человек падают, затем четверо cпотыкаютcя.

Поэтому и результат был 3:3. Армейцев прям трясет. Наверху турнирной таблицы, мне кажется, будут «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Пока стабильность есть только у краснодарской команды», — заявил экс-футболист.

24 сентября армейцы на выезде сыграли вничью с «Ростовом» (3:3) в матче девятого тура РПЛ. По ходу встречи красно-синие уступали со счетом 1:3, но смогли уйти от поражения.

После девяти туров РПЛ подопечные Владимира Федотова набрали 13 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», в активе которого 21 балл. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (18 очков), третье — петербургский «Зенит» (17).

Ранее экс-футболист ЦСКА согласовал контракт с европейским клубом.

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