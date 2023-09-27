Футболист «Спартака» рассказал, о чем общается с Кокориным

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, что общается с футболистом кипрского «Ариса» Александром Кокориным, передает «Чемпионат».

«Я с Кокориным поддерживаю отношения. Общаемся с ним. Мы с ним о футболе особо не общаемся. Общаемся о Counter-Strike», — сказал Соболев.

Прошлым летом «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

В чемпионате Кипра «Арис» занимает первое место, набрав 11 очков.

Ранее агент Кокорина рассказал об эмоциях футболиста от игры за «Арис».