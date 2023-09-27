Глава ОКР заявил, что Костомаров будет примером для военных, которые были ранены в СВО

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что фигурист Роман Костомаров является примером человеческого мужества. Его слова передает ТАСС.

«Он является примером спортивного и человеческого мужества. Роман будет примером и для наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения. Он олимпийский чемпион с несгибаемым характером», — сказал Поздняков.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее чемпионка ОИ Екатерина Боброва рассказала о реакции зала на выход Костомарова на лед.