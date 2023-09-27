Чемпионка ОИ Боброва рассказала о реакции зала на выход Костомарова на лед

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва призналась, что рада возвращению фигуриста Романа Костомарова. Ее слова передает «Чемпионат».

«Я очень рада, что он преодолевает себя, показывает свои тренировки. Очень красивая история с выходом на лед. Когда ребята, Оксана с Максом катаются, и потом сзади выходит Рома… Мне рассказывали, что буквально на каждом спектакле вставал зал. Мне кажется, это настолько естественно, что черствый сухарь только б не встал», — сказала Борброва.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее врач высказался о болезни Костомарова, которая привела к ампутации.