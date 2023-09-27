Депутат Терюшков объяснил поведение Исинбаевой

Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева действует по указу Международного олимпийского комитета (МОК), отрекаясь от России. Его слова передает Metaratings.

«Исинбаева прошла тест на марионеточность. Все убедились, что по запросу она совершает любые нужные политическому руководству МОК действия: начиная с отречения от воинского звания в России до корректировки подходящих Западу фото в профиле в соцсетях, удаляя из ленты неудобного Западу президента России.

За семь лет пребывания в МОК прыгунья с шестом ни разу не заикнулась в защиту отечественного спорта», — сказал Терюшков.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности. Позже спортсменка удалила фото с Владимиром Путиным из соцсетей.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Исинбаева была великой спортсменкой.