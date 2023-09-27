Французский врач высказался о запрещенном веществе в организме фигуристки Валиевой

Французский врач Жан-Пьер де Монденар рассказал об отсутствии влияния препарата, из-за которого рассматривается дело об употреблении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой. Его слова передает Radio-Canada Sports.

«Этот продукт улучшает жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты. Ранее я защищал борца, который провалил допинг-тест из-за этого препарата. Лаборатория Сервье изобрела этот препарат в 1964 году, а в списке WADA он появился только через 50 лет. На сегодняшний день ни одна лаборатория не проводила исследования, подтверждающие его эффективность в спорте», — сказал Монденар.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS будут проходить слушания по делу Валиевой.

Ранее Светлана Журова заявила, что Валиева не заслужила четырехлетнего отстранения.