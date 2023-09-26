В USADA сделали заявление перед стартом слушаний по делу Валиевой

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт признал, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой является действительно сложным. Его слова передает USA TODAY.

«Весь процесс, учитывая секретность и ненужную задержку, по сути, подрывает справедливость, поскольку все спортсмены были лишены своего момента на подиуме, который, независимо от результата слушаний, им не вернуть.

Будем надеяться, что спортсмены и общественность смогут получить некоторое удовлетворение после того, как решение будет вынесено», — сказал Тайгарт.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS будут проходить слушания по делу Валиевой.

Ранее спортивный юрист назвал два варианта наказания для Валиевой по делу о допинге.