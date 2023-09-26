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В USADA сделали заявление перед стартом слушаний по делу Валиевой

Глава USADA Тайгарт надеется, что спортсмены получат удовлетворения от дела Валиевой

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Eloisa Lopez/Reuters

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт признал, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой является действительно сложным. Его слова передает USA TODAY.

«Весь процесс, учитывая секретность и ненужную задержку, по сути, подрывает справедливость, поскольку все спортсмены были лишены своего момента на подиуме, который, независимо от результата слушаний, им не вернуть.

Будем надеяться, что спортсмены и общественность смогут получить некоторое удовлетворение после того, как решение будет вынесено», — сказал Тайгарт.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS будут проходить слушания по делу Валиевой.

Ранее спортивный юрист назвал два варианта наказания для Валиевой по делу о допинге.

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