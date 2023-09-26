Губерниев о словах Чжоу о допинге в России: мало ли, что он сказал, он дурак

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

«Мало ли, что он там сказал. И среди американских фигуристов это нарушение распространено, давайте скажем так. Это ничем не подкрепленные слова. Один дурак что-то сказал, а мы с вами должны это обсуждать? Пускай сначала докажет. В противном случае он будет чертов врун. Как говорят у них, в Америке, это просто bullshit», — сказал Губерниев.

25 сентября Винсент Чжоу выступил с заявлением насчет расследования дела россиянки Камилы Валиевой. По его мнению, среди российских фигуристов широко распространен допинг.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видео-конференц-связи. Решение будут принимать трое арбитров: француз Матьё Мезоннёв, американец Джеффри Мишкин и Джеймс Дрейк из Великобритании.

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Ранее в МОК прокомментировали слова Чжоу о допинге у российских спортсменов.