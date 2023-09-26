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Мостовой рассказал, в каком клубе хотел бы пройти стажировку

Экс-футболист Мостовой заявил о желании пройти стажировку в «Динамо»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что с удовольствием бы прошел стажировку в московском «Динамо». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, я не говорил о стажировке, это говорили они. Если такая возможность будет, то я с удовольствием пройду стажировку в «Динамо», — сказал Мостовой.

В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Большая часть карьеры Мостового прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Мостовой рассказал, почему перестал появляться на ТВ.

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