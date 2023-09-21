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«Это ненормально»: хоккеист Задоров рассказал об огромных призовых в сборной России

Защитник «Калгари» Задоров рассказал об огромных призовых в сборной России

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РИА Новости

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Никита Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь» (признан иноагентом на территории России) рассказал, что игрокам сборной России выплачивали огромные призовые за победу на чемпионате мира 2014 года.

«В сборную очень много денег вливается. Там ни на чем не экономят. И за победу платят у нас — единственная сборная. После ОИ в Сочи, когда ребята проиграли, они поехали на ЧМ-2014 в Минск. Они выиграли. Овечкин попросил «Мерседес» — им дали «Мерседес». Им еще дали по $400 тысяч за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду.

Если бы мне так дали, отказался бы? Нет. Когда тебе так дают за твои труды, да, окей. Но если б я это организовывал… Это ненормально», — сказал Задоров.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

Стоит отметить, что в конце 2017 года Овечкин основал Putin Team – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. В 2018 году объединение поддерживало Путина на президентских выборах.

Ранее Задоров заявил, что из-за политических взглядов больше не сыграет за Россию.

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Хоккей. Сборная России
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