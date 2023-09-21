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Игрок «Калгари» Задоров высказался о политических взглядах Овечкина

Игрок «Калгари» Задоров об Овечкине: по политическим позициям мы с ним расходимся

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров в интервью на YouTube-канале «Вдудь» сравнил политические взгляды Александра Овечкина со своими.

«Общаюсь с Овечкиным? Да, как коллеги. Как отношусь к его политической позиции? Это его мнение. Оно меня не касается. Это его выбор. Я его уважаю как одного из самых… а то и самого великого российского хоккеиста. Мы с ним коллеги, мы с ним делим площадку. Но по политическим и жизненным позициям мы с ним расходимся. Это все, что я могу сказать», — сказал Задоров.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

Стоит отметить, что в конце 2017 года Овечкин основал Putin Team – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. В 2018 году объединение поддерживало Путина на президентских выборах.

Ранее Задоров объяснил, почему после 2022 года не прилетает в Россию.

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