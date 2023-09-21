Туктамышева анонсировала влог с шоу Авербуха

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала, как занималась со специалистом по раскрепощению перед камерой. По словам фигуристки, это пригодилось ей при ведении собственного видеоблога на Youtube.

«Для чего я начала работать со специалистом, если часто даю интервью на телевидении? Мне хотелось научиться говорить более профессионально. Когда ты даешь интервью, то обычно знаешь, какие вопросы ожидать, и чувствуешь себя уверенно. А когда идет монолог и нужно что-то рассказывать, это уже другой навык и этому нужно учиться», — рассказала Туктамышева.

Фигуристка отметила, что в ходе обучения начала чаще общаться с подписчиками в соцсетях и создавать больше контента — в частности, выпустила первый эпизод своего видеоблога из Мексики.

«Я начала делать влог и записывать «кружочки». Это помогло: я увидела реакцию поклонников, появился приток новых людей, потому что им было интересно, что я записывала. Вадим Денисов (специалист по раскрепощению перед камерой. — «Газета.Ru») давал много разных советов по упражнениям, как избегать слов-паразитов, разных «ээ», как правильно делать паузы, как улучшить произношение», — рассказала Туктамышева.

В данный момент чемпионка мира готовит новое видео для Youtube-канала, в котором покажет свою жизнь в Сочи, где она выступает в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

«Все уже готово, нужно только смонтировать. Надеюсь, что тоже будет интересно. Монтировать мне помогают, это вообще не мое. Мне не хватает терпения все это смотреть, я не такой креативный человек (смеется). Тут нужны опыт и знания, а у меня голова от этого кипит», — сказала Туктамышева.

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