Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Туктамышева: Авербух добавил души и жизни в мою программу, а Федорченко проработал все детали

Фигуристка Туктамышева: Авербух и Федорченко работали вместе над моей программой

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала о постановке своей новой короткой программы под песню «Небо я» группы Sounduk. Хореографами-постановщиками выступили Илья Авербух и молодой специалист Артем Федорченко.

«Я долго была на шоу в Сочи, Артем тут тоже был. На него тогда уже положил глаз Алексей Николаевич (Мишин, тренер Туктамышевой. — «Газета.Ru»). Я знала, что потенциально он хороший хореограф, добросовестный. Летом мы с Мишиным думали, что можно с ним сделать какую-то программу.

На шоу присутствовали и Илья Авербух, и Артем, у них получился хороший тандем. Илья добавил души, жизни за счет нюансов, за счет своего опыта. Он помог в плане оживления программы. С Артемом мы танцевали, придумывали начало, переходы, оттачивали руки. Все детали прорабатывали с ним», — рассказала Туктамышева.

Фигуристка отметила, что специалисты высоко оценили ее новую постановку на контрольных прокатах сборной России. Также Туктамышева рассказала о фишке в финале своей программы, когда она достает алую ленту из собственного платья и замирает с ней в руках.

«Изначально мы хотели сделать чокер в виде розы, чтобы его снять и показать, что надежды уже нет. Потом идея с розой превратилась в идею с красной лентой, которая символизирует надежду и любовь. Мой дизайнер предложила вставить в платье петельки, из которых можно было доставать ленту. Все по чуть-чуть приложили руку к этому финалу: я, Артем Федорченко и дизайнер Гала Филатова», — рассказала Туктамышева.

Ранее Туктамышева заявила, что видит в Алене Косторной восхитительную парницу.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях