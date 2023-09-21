Туктамышева: Авербух добавил души и жизни в мою программу, а Федорченко проработал все детали

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала о постановке своей новой короткой программы под песню «Небо я» группы Sounduk. Хореографами-постановщиками выступили Илья Авербух и молодой специалист Артем Федорченко.

«Я долго была на шоу в Сочи, Артем тут тоже был. На него тогда уже положил глаз Алексей Николаевич (Мишин, тренер Туктамышевой. — «Газета.Ru»). Я знала, что потенциально он хороший хореограф, добросовестный. Летом мы с Мишиным думали, что можно с ним сделать какую-то программу.

На шоу присутствовали и Илья Авербух, и Артем, у них получился хороший тандем. Илья добавил души, жизни за счет нюансов, за счет своего опыта. Он помог в плане оживления программы. С Артемом мы танцевали, придумывали начало, переходы, оттачивали руки. Все детали прорабатывали с ним», — рассказала Туктамышева.

Фигуристка отметила, что специалисты высоко оценили ее новую постановку на контрольных прокатах сборной России. Также Туктамышева рассказала о фишке в финале своей программы, когда она достает алую ленту из собственного платья и замирает с ней в руках.

«Изначально мы хотели сделать чокер в виде розы, чтобы его снять и показать, что надежды уже нет. Потом идея с розой превратилась в идею с красной лентой, которая символизирует надежду и любовь. Мой дизайнер предложила вставить в платье петельки, из которых можно было доставать ленту. Все по чуть-чуть приложили руку к этому финалу: я, Артем Федорченко и дизайнер Гала Филатова», — рассказала Туктамышева.

Ранее Туктамышева заявила, что видит в Алене Косторной восхитительную парницу.