Туктамышева: я вхожу в новый сезон, выступлю на этапах Гран-при в Красноярске и Москве

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» объявила, что выступит на соревнованиях в сезоне-2023/24 несмотря на изначальные сомнения.

«Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму, это достаточно много времени для меня. И на шоу я тоже не буду терять ту форму, которая есть, буду кататься тут ежедневно. В планах выступить на третьем и шестом этапах Гран-при в Красноярске и Москве», — рассказала Туктамышева.

В данный момент фигуристка выступает в ледовых шоу Илья Авербуха в Сочи. Этап Гран-при в Красноярске состоится 27-30 октября, а в Москве — 24-27 ноября.

Также Туктамышева ответила на вопрос, обсуждала ли она сомнения относительно нового сезона со своим тренером Алексеем Мишиным.

«Алексей Николаевич вряд ли может заставить меня что-то делать. Все идет от моих внутренних ощущений. Но если что-то произойдет, то я, естественно, буду с ним это обсуждать. Это наше общее дело, мы с ним давно вместе работаем. Не будет так, что все, я больше не хочу, заканчиваю, до свидания. Все будем решать в диалоге», — сказала фигуристка.

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