Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Туктамышева: я вхожу в новый сезон, выступлю на этапах Гран-при в Красноярске и Москве

Фигуристка Туктамышева объявила, что точно выступит в сезоне-2023/24

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» объявила, что выступит на соревнованиях в сезоне-2023/24 несмотря на изначальные сомнения.

«Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму, это достаточно много времени для меня. И на шоу я тоже не буду терять ту форму, которая есть, буду кататься тут ежедневно. В планах выступить на третьем и шестом этапах Гран-при в Красноярске и Москве», — рассказала Туктамышева.

В данный момент фигуристка выступает в ледовых шоу Илья Авербуха в Сочи. Этап Гран-при в Красноярске состоится 27-30 октября, а в Москве — 24-27 ноября.

Также Туктамышева ответила на вопрос, обсуждала ли она сомнения относительно нового сезона со своим тренером Алексеем Мишиным.

«Алексей Николаевич вряд ли может заставить меня что-то делать. Все идет от моих внутренних ощущений. Но если что-то произойдет, то я, естественно, буду с ним это обсуждать. Это наше общее дело, мы с ним давно вместе работаем. Не будет так, что все, я больше не хочу, заканчиваю, до свидания. Все будем решать в диалоге», — сказала фигуристка.

Ранее фигурист Куница рассказал, как познакомился с Косторной.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях