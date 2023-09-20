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Футболист «Пари НН» заявил, что его ударили кулаком в лицо в матче со «Спартаком»

Защитник «Пари НН» Александров подтвердил, что Чернов ударил его в челюсть

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров в комментарии «Чемпионату» заявил, что защитник московского «Спартака» Никита Чернов ударил его в челюсть в матче группового этапа Кубка России.

«Юран рассказал, что меня ударили в лицо? Что рассказывать — посмотрите момент. Если не нашли в трансляции, посмотрите получше. Чернов бьет мне в челюсть. Я не хочу это обсуждать — это решение судьи. Не моя компетенция обсуждать решение судей», — заявил футболист.

Генеральный директор «Пари НН» выложил видео с ударом Чернова.

19 сентября «Спартак» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0). Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Мостовой заявил, что тренер «Спартака» стал слишком много жаловаться.

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