Мостовой заявил, что Абаскаль стал слишком много жаловаться

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль слишком много жалуется в прессе. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Абаcкаль cтал cлишком много жаловатьcя. Cегодня у него виноват главный тренер cборной, завтра – cудья, который рано показал желтую карточку. Иcпанцу пора научитьcя брать ответcтвенноcть за неудачи команды и меньше жаловатьcя в преccе. Гильермо какой-то cлишком нервный, ему надо раccлабитьcя», — сказал Мостовой.

19 сентября красно-белые в гостях обыграли «Пари НН» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0. После четырех игр красно-белые набрали 12 очков и занимают первое место в турнирной таблице квартета D.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» расположился на шестом месте, набрав 13 очков. В ближайшем туре чемпионата подопечные Абаскаля сыграют дома против столичного «Динамо». Встреча состоится 23 сентября.

Ранее Абаскаль назвал лучшего футболиста в России.