Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой заявил, что Абаскаль стал слишком много жаловаться

Экс-футболист Мостовой заявил, что тренеру «Спартака» Абаскалю нужно расслабиться

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль слишком много жалуется в прессе. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Абаcкаль cтал cлишком много жаловатьcя. Cегодня у него виноват главный тренер cборной, завтра – cудья, который рано показал желтую карточку. Иcпанцу пора научитьcя брать ответcтвенноcть за неудачи команды и меньше жаловатьcя в преccе. Гильермо какой-то cлишком нервный, ему надо раccлабитьcя», — сказал Мостовой.

19 сентября красно-белые в гостях обыграли «Пари НН» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0. После четырех игр красно-белые набрали 12 очков и занимают первое место в турнирной таблице квартета D.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» расположился на шестом месте, набрав 13 очков. В ближайшем туре чемпионата подопечные Абаскаля сыграют дома против столичного «Динамо». Встреча состоится 23 сентября.

Ранее Абаскаль назвал лучшего футболиста в России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях