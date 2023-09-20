Российская фигуристка опубликовала фото из лифта в бежевом топе

Российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала в своем Telegram-канале фотографию из лифта в бежевом топе.

«Не могла не сделать селфи в любимом лифте своего дома. Было классно побывать в Москве, но мы уже вернулись в Сочи», — подписала она снимок.

Виктория Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым с сезона-2014/15.

На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире, а в соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. Сезон-2022/23 фигуристы пропустили по личным причинам.

До апреля 2014 года Синицина выступала с Русланом Жиганшиным, с которым она стала бронзовыми призером чемпионата России (2014) и зимней Универсиады (2013).

Ранее Синицина выложила фото в клетчатой рубашке и черной майке.