Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили драку между собой

Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» устроили драку между собой после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтона», передает The Sun.

В потасовке участвовали Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей, Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф. Главному тренеру клуба Эрику тен Хагу удалось восстановить порядок в команде.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» со счетом 1:3. В составе победителей точными ударами отметились Дэнни Уэлбек, Паскаль Грос и Жоао Педро. За манкунианцев отличился Ханнибал Межбри.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, набрав шесть очков. «Брайтон» располагается на пятой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующе туре подопечные тен Хага сыграют с «Бернли». Встреча состоится 23 сентября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

«Брайтон» сыграет с «Борнмутом». Матч пройдет 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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