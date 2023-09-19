Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что он на стороне главного тренера сборной России Валерия Карпина в конфликте с наставником московского «Спартака» Гильермо Абаскалем. Своим мнением он поделился с RT.

«В конфликте Карпина и Абаскаля я полностью согласен с первым. Это далеко не первый инцидент, когда «Спартак» использует отмазки, чтобы оправдать свои провалы. А сейчас мы видим, что Джикия в запас сел, Литвинов, потом еще кто‑то — новые поводы для оправданий. Абаскаль хитрый, и сборная тут ни при чем.

Может, Литвинов cам захотел поехать в cборную, тем более что там был обширный cпиcок cоcтава, можно проcто потренироватьcя. Еcли у него была травма, почему клуб не запретил ему учаcтвовать в товарищеcких матчах? Даже еcли травмированный игрок принимает решение ехать в cборную, его мотивация — пару раз cоответcтвующую форму на cебя надеть и потом хваcтатьcя, что он был игроком cборной», — сказал Мостовой.

Абаскаль перед матчем с «Сочи» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) объяснил, почему в заявке команды на игру отсутствовал полузащитник Руслан Литвинов. По его словам, «перед отправкой в сборную России у игрока было повреждение, о котором знали и говорили, тем не менее он отыграл 90 минут за национальную команду».

Старший врач сборной России Владимир Хайтин позже рассказал, что в национальной команде не получали никаких просьб и рекомендаций от клуба по футболисту. После этого Абаскаль опроверг слова врача.

Ранее Карпин допустил, что Абаскаль не владеет информацией по травме Литвинова.