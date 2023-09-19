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Фигуристка Кагановская показала фото в эффектном платье без белья

Российская фигуристка Кагановская показала фото в длинном платье

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Василиса Кагановская выложила в своих соцсетях фотографии в бирюзовом платье со шлейфом.

На одном из снимках она позирует на фоне Петропавловской крепости.

До сезона-2023/24 Кагановская выступала в паре с Валерием Ангелополом. О распаде дуэта Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа. Изначально Ангелопол объявил, что не будет давать никаких комментариев в СМИ по этому поводу. Кагановская рассказала, что Ангелопол требовал взять его на полное обеспечение.

Фигуристы являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при. В марте 2021 года Кагановская и Ангелопол выступили в финале Кубка России среди юниоров, где набрали 171,38 балла, уступив только Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

В сезоне-2023/24 Кагановская будет выступать в паре с Максимом Некрасовым.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее российская фигуристка выложила фото в облегающем платье.

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