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Фигуристка Бестемьянова оценила новые программы Валиевой

Фигуристка Бестемьянова о Валиевой: наслаждение на нее смотреть

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что ей очень нравится новая короткая программа Камилы Валиевой, передает РИА Новости.

«У Валиевой невероятно чудесная короткая программа. В произвольной мне показалось, что она немного устала. В любом случае она прекрасна и очень талантлива. Наслаждение на нее смотреть», — сказала Бестемьянова.

16 сентября на контрольных прокатах сборной России Валиева представила короткую программу под блюз I See Red. В произвольной программе Валиева выступила в образе супергероя комиксов Marvel Черной Пантеры.

Валиева — чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров. На данный момент в отношении фигуристки проводится расследование. Во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Однако медали за него не были вручены из-за разбирательств по делу об употреблении ей допинга. В личном первенстве она стала четвертой. Россиянки смогли взять сразу два места: золото и бронзу.

Ранее американская группа осталась в восторге от проката Валиевой.

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