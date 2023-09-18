Рудковская оправдалась за свои слова о лишнем весе фигуристки Валиевой

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в своем Telegram-канале прокомментировала свои скандальные слова о лишнем весе Камилы Валиевой.

«И когда ты сидишь и смотришь выступление у девочек, а вокруг все окружающие говорят только об этом, то я не могла с ними не согласиться. Есть вес для спорта, а есть для жизни.

Есть целый ряд публичных профессий, требующих определенных качеств. И обсуждение этой темы — это обсуждение не внешнего вида, как такового, а обсуждение соответствия качеств выбранной профессии», — написала Рудковская.

Рудковская после выступления Валиевой с новой короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве заявила, что фигуристке нужно похудеть.

Камила Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Однако медали за него не были вручены из-за разбирательств по делу об употреблении ей допинга. В личном первенстве она стала четвертой. Александра Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

В сезоне-2022/23 Валиева выиграла этапы Гран-при России в Казани и Москве.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала Рудковскую за слова про лишний вес Валиевой.