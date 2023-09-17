Фигурист Ветлугин назвал бредом запрет выступать под Rammstein

Российский фигурист Матвей Ветлугин заявил, что считает бредом запрет Петру Гуменнику выступать в новом сезоне в короткой прогамме под музыку немецкой группы Rammstein, передает Sport24.

«Ситуация — бред на самом деле. Петя сказал в раздевалке, что его программа нравилась федерации, судьям, представителям Первого канала. Заменять ее по доносу какого-то депутата — это слишком», — сказал Ветлугин.

16 и 17 сентября в Москве проходят контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Ранее тренер Гуменника Вероника Дайнеко объяснила отказ фигуриста от выступления под Rammstein.