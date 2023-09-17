Валиева назвала профессию, в которой хочет себя попробовать

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что хочет стать стать актрисой, передает Sport24.

«В 17 лет столько мыслей в голове, столько идей. А актрисой я хочу стать, потому что на льду мы, по сути, актеры. Но нужно развивать речь. Это было бы интересно попробовать», — сказала Валиева.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В январе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года.

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