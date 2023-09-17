Тарасова раскритиковала Рудковскую за слова про лишний вес Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала известного продюсера, жену двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую, которая после короткой программы фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России заявила, что спортсменке нужно похудеть. Слова Тарасовой приводит Sport24.

«Рудковская какое отношение имеет к этому? Это вообще не ее дело! Не хочу говорить о Яне. Камила выросла, поэтому у нее другие формы. Это нормально. Валиева хорошо катается. У нее отличная программа. О чем тут говорить?» — заявила Тарасова.

Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. 8 февраля организаторы Игр отменили церемонию награждения по итогам командного турнира, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву из-за того, что ее допинг-проба, которую та сдала во время чемпионата России — 2022, дала положительный результат на триметазидин, препарат, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешила спортсменке принять участие в личном турнире при том условии, что награждение не будет проведено, если Валиева возьмет медаль. Спортсменка стала четвертой в личном турнире, что позволило россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, а также японке Каори Сакомото получить свои награды.

22 июня пресс-служба Спортивного арбитражного суда сообщила, что слушания по делу Валиевой пройдут в течение четырех дней — с 26 по 29 сентября.

Ранее Валиева высказалась о допинг-скандале.