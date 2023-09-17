«Дело государственной важности»: тренер Гуменника объяснила запрет проката под Rammstein

Тренер Вероника Дайнеко, которая тренирует фигуриста-одиночника Петра Гумменика, заявила, что от короткой программы под Rammstein они со спортсменом отказались после разговора с известным тренером Тамарой Москвиной, показавшей электронное письмо, смысл которого был в том, что немецкая группа – это непатриотично. Ее слова приводит Sports.ru.

«Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт [Олегу] Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим. В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под Rammstein, но никаких угроз, что нас накажут, не было», — заявила Дайнеко.

16 и 17 сентября в Москве проходят контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Ранее олимпийская чемпионка критично оценила уровень фигуристов сборной России.