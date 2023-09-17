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Российский борец отреагировал на отказ украинца пожать ему руку на ЧМ в Сербии

Борец Магомедов: я заранее понимал, что украинец Блесецкий не пожмет мне руку

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский борец Абасгаджи Магомедов прокомментировал решение украинца Валентина Блесецкого не пожимать ему руку после четвертьфинального поединка на чемпионате мира. Слова Магомедова передает «Матч ТВ».

«Не обидно, я не придаю этому значение. Мое дело — доказывать все на ковре. Я не расстроился из‑за того, что соперник не захотел пожать руку. Я заранее понимал, что так и произойдет. Ничего страшного не произошло», — сказал Магомедов.

Схватка в весовой категории до 61 кг завершилась победой российского борца на туше (16:4). Отметим, что данная категория не входит в программу летних Олимпийских игр.

Россиянин, который является чемпионом мира и Европы, в полуфинале турнира сразится с Шотой Фартенадзе из Грузии.

Мировое первенство в столице Сербии, на котором разыгрываются олимпийские лицензии, завершится 24 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в нейтральном статусе.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал безумием отказ украинских спортсменов пожать руки россиянам на юниорском чемпионате мира.

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