Тарасова ответила на вопрос о работе комментатором в новом сезоне

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что не будет комментировать контрольные прокаты сборной России, которые пройдут в Москве 16 и 17 сентября.

По ее словам, приглашения для работы у микрофона со стороны телевещателя ей не поступало.

«Я не буду комментировать контрольные прокаты, меня никто не звал. На другие соревнования также не звали. Но на самих контрольных прокатах я буду, конечно. Буду следить за выступлениями наших фигуристов», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее сообщалось, что ведущие российские фигуристки выступят в Китае.