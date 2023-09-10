Ведущие российские фигуристки выступят в Китае

Российские фигуристки Анна Щербакова, Алина Загитова и Александра Трусова примут участие в ледовом шоу в Пекине. Афишу шоу опубликовало издание Beijing Evening News в соцсети Х.

Отмечается, что в шоу Magic on Ice также выступят россияне Алина Горбачева, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Шоу пройдет с 1 по 3 октября.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

В некоторых видах спорта россияне продолжают принимать участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены.

Ранее депутат Ирина Роднина заявила, что считает неадекватными условия МОК для допуска россиян.