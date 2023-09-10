Российская фигуристка показала себя в белом пиджаке и платье

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в своих соцсетях видео, на котором она позирует в белом пиджаке и сиреневом платье.

11 июля издание Sport24 сообщило, что Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. 1 августа РИА Новости сообщило, что спортсменка вернулась к тренировкам.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира — 2021, двукратная серебряная призерка европейского первенства. Трижды фигуристка выиграла чемпионат России.

В начале сентября Щербакова рассказала, что получает тренерское образование.

Ранее Щербакова показала фото в черном костюме.