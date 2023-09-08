Тарасова рассказала, стоит ли фигуристке Горбачевой обратиться к психологу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристке Алине Горбачевой не стоит обращаться к психологу после ее скандального исчезновения, передает «Матч ТВ».

«Специалист — это тренер, как наладишь, так и будет. Зачем обращаться к помощи специалистов? Тренеры включают в себя много разных знаний», — сказала Тарасова.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко. Спортсменка проживает вместе с ней в одной квартире.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.

Ранее тренер Горбачевой прокомментировала историю с пропажей фигуристки.