Энберт отреагировал на новость об обнаружении фигуристки Горбачевой

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт отреагировал на новость о том, что фигуристка Алина Горбачева нашлась, отметив, что не может провести анализ ее действий, передает Sport24.

«Хорошо, что она жива и здорова. Я не психолог и не могу провести анализ ее действий. Я просто хочу поддержать Алину и сказать, что она не одна», — сказал Энберт.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачева была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Позже в Следственном комитете сообщили, что спортсменка доставлена в столичное подразделение комитета.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее Татьяна Навка заявила, что испытала облегчение после обнаружения фигуристки Горбачевой.