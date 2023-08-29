Пропавшую фигуристку Горбачеву видели в кафе днем

Российская фигуристка Алина Горбачева, о пропаже которой стало известно 29 августа, попала на несколько камер наблюдения в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.



По информации источника, 16-летняя спортсменка в обеденное время посетила одно из кафе на Волоколамском шоссе, после чего отправилась в неизвестном направлении.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее сообщалось, что на «Открытие банк Арене» появился призыв помочь в поисках фигуристки Алины Горбачевой.