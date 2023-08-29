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Сменившая гражданство биатлонистка снова будет выступать за Россию

Экс-белоруска Кручинкина выступит под российским флагом на Кубке Содружества

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РИА Новости

Биатлонистка Елена Кручинкина выступит на этапе Кубка Содружества в Сочи под российским флагом. Об этом спортсменка рассказала «Спорт-Экспрессу». Ее сестра-близнец Ирина Шаклеина продолжит выступать за команду Белоруссии.

В 2018 году Кручинкина вместе со своей сестрой приняла решение выступать за сборную Белоруссии. В 2020 году она стала победительницей гонки преследования на чемпионате Европы.

В сезоне-2021/22 сезоне 28-летняя спортсменка выступала на Кубке мира. Лучшим результатом для нее в личных гонках стало 13-е место в спринте. Также в составе сборной Белоруссии Кручинкина стала серебряным призером женской эстафетной гонки в Эстерсунде.

В минувшем сезоне биатлонистка приняла участие в Олимпийских играх в Пекине. Она стала 48-й в индивидуальной гонке и 13-й в составе эстафетной команды.

Этап Кубка Содружества в Сочи пройдет с 7 по 10 сентября. В прошлом сезоне Кручинкина завоевала бронзовую медаль на этапе КС в Рязани в суперспринте.

Ранее призер ОИ Резцова рассказала о переходе сестры в сборную Финляндии.

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