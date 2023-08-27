Легионеру из РПЛ выбили зуб во время матча

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин пошутил по поводу потери защитником команды Фернандо Костанцей зуба во время матча против «Балтики». Его слова передает «Матч ТВ».

«Фернандо приходил к нам как крайний защитник, но большую часть времени проводит как опорный. Сегодня «десятка», но на тренировках он стоит в воротах так… Если что произойдет, даже не спрашивайте, кто встанет в ворота. К сожалению, в первом тайме ему выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает», — сказал Осинькин.

27 августа «Крылья Советов» обыграли «Балтику» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Сергей бабкин открыл счет в начале второго тайма. За две минуты до окончания встречи Тамерлан Мусаев счет сравнял. Уже в добавленное время Георгий Зотов принес своей команде победу. В конце первого тайма Костанца получил травму в верховом единоборстве с соперником и лишился зуба.

После шести туров РПЛ первое место занимает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 14 очков. На одно меньше у «Зенита» и «Урала».

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